Sesto, crolla in strada il quinto piano del palazzo dilaniato dall'esplosione: il video

È crollato poco prima di mezzogiorno una parte del quinto piano del palazzo di via Oslavia a Sesto San Giovanni che all'alba di domenica 14 gennaio era stato dilaniato da una esplosione. Il tetto pericolante della struttura è rovinato in strada; il fatto non avrebbe causato nessun ferito, secondo le prime informazioni confermate dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Al momento del crollo, secondo quanto riferito da fonti in loco, una squadra di vigili del fuoco e un funzionario erano all'interno della struttura per quantificare i danni, ma dopo aver udito diversi scricchiolii sono riusciti a scappare senza essere travolti dai calcinacci. L'area attorno al palazzo è transennata, sul posto ci sono, in prevenzione, le ambulanze del 118 e il nucleo Usar dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, unità specializzata nella ricerca di persone sotto le macerie. L'area è a rischio crolli.

Le immagini del palazzo dilaniato

La deflagrazione è avvenuta intorno alle 5 del mattino in un'abitazione al quinto e ultimo piano della palazzina. Quando, secondo una prima ricostruzione, l'appartamento di un uomo di 73 anni si sarebbe saturato di gas, forse per un malfunzionamento della caldaia; l'esplosione sarebbe stata innescata dall'accensione di una lampadina.

Due nuclei famigliari coinvolti per un totale di sei feriti. Un uomo di 73 anni è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda con ustioni di secondo grado; sembrano meno preoccupanti, invece, le condizioni degli altri feriti, tra cui un bimbo di 9 anni, accompagnati in codice giallo nei pronto soccorso del San Raffaele e Niguarda.