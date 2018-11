Crolla il soffitto in classe alla materna ma la scuola non dice nulla ai genitori: il video

I calcinacci hanno ricoperto oltre tre metri quadri di mattonelle. Schizzati via dopo essersi staccati repentinamente dal soffitto della classe. Per fortuna non era ancora scattato l'orario d'ingresso a scuola e, quindi, al momento del crollo non c'era nessun bambino sotto quei pezzi di intonaco e mattoni finiti per terra. Venerdì 23 novembre è andata come meglio non poteva ai bimbi della materna che frequentano l'Istituto San Giuseppe La Salle a Milano: nessun ferito e giornata scolastica 'diversa' perché trasferiti con 'una scusa' in un'altra aula. E' andata molto bene, se si pensa che il giorno prima, giovedì 22, in una scuola materna a Verceia (Sondrio) due bambine di due e quattro anni erano rimaste ferite alla testa durante un incidente analogo, con la Procura di Sondrio che dopo i fatti ha disposto l'immediato sequestro della struttura.

L'anomalia nell'istituto di via San Giovanni Battista de la Salle, in zona Crescenzago, è che quel crollo ufficialmente - almeno per i genitori - non è mai avvenuto. La dirigenza scolastica ha scelto di tenere all'oscuro dell'incidente i padri e le madri dei bambini, secondo quanto appreso da MilanoToday. La trasparenza nella relazione scuola famiglia, invocata spesso anche nelle linee guide del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca (Miur), è venuta meno per tutta la giornata di venerdì. Limitandosi ad una circolare recapitata ai rappresentanti dei genitori in serata, quando i bambini erano ormai tornati a casa. Firmata dal responsabile scolastico Massimo Guerreschi e dalla coordinatrice della scuola dell'infanzia Rosi Minniti, nella lettera non si fa menzione del crollo ma si parla semplicemente di "lavori in corso in aula sezione blu" per una "perdita nel soffitto" (leggi tutta la notizia).