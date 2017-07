La Darsena balneabile? Favorevoli e contrari. Dubbi sulla qualità dell'acqua

L'idea di rendere balneabile l'area della Darsena piace ad alcuni e non piace ad altri. I dubbi riguardano innanzitutto la qualità dell'acqua. Nonostante le ultime rilevazioni dell'Arpa che sembrano rassicurare in tal senso, non tutti sarebbero poi così disposti a fare un tuffo. Altro aspetto riguarderebbe l'ordine e il decoro, si rischierebbe il caos soprattutto nei momenti di maggiore affollamento come nel weekend. Intanto il capogruppo della Lega Nord in consiglio comunale Alessandro Morelli e il consigliere di Noi Milano Enrico Marcora hanno fatto una nuotata nonostante il divieto di balneazione per chiedere la riapertura immediata dei Navigli sperando che dal punto di vista politico possa esserci una convergenza su una questione che riguarda l'intera città.