"Vuoi sposarmi?" In Darsena arriva la proposta di matrimonio | Ecco il video

Concerto live in Darsena, area affollata e tanta voglia di divertirsi. E' sabato 12 agosto, il pubblico canta e balla. Ad un tratto un ragazzo, approfittando di una pausa, si avvicina al microfono e chiede alla sua ragazza: "Vuoi sposarmi ?" Proposta ad effetto, di grande impatto. Lei dice sì, lui in ginocchio le mette l'anello e la folla applaude sorpresa e divertita. Si chiamano Salvatore ed Elisa, un modo romantico e plateale per dichiararsi amore eterno. Milano d'agosto è anche questa.

Video Fb di Marco Paretti.