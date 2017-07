La Darsena balneabile, Sala: "Non è un'idea che mi entusiasma". Multati i consiglieri

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non appare entusiasta all'idea di rendere balneabile la Darsena e punta invece alla riapertura dei navigli rendendo navigabile una prima parte dei canali, 2 km per l'esattezza con i lavori che dovrebbero partire già la prossima estate per concludersi nel 2022. "Sarebbe un bel colpo per i turisti, l'idea invece di fare il bagno non mi trova d'accordo", così il primo cittadino che ha poi confermato la multa per i consiglieri che lunedì 24 luglio hanno fatto il bagno in Darsena con un'azione dimostrativa mirata a sensibilizzare le varie parti politiche. Dovranno pagare mille euro, una sanzione comunque annunciata visto che il Codice della navigazione ne vieta espressamente la balneabilità.