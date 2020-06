Video: l'incredibile salto in Darsena dell'atleta di parkour

Un incredibile salto, di diversi metri, da una sponda all'altra della Darsena. Autore è stato l'atleta di parkour Matthieu P qualche giorno fa. Il giovane, residente in Svizzera, non è nuovo a imprese del genere a Milano: anche in Bicocca è stato in grado di fare evoluzioni incredibili, come documentato sui suoi social.

Il salto si è svolto sotto lo sguardo incredulo di decine di passanti, che hanno poi applaudito con fragore. "La prima volta che sono venuto a Milano - spiega - avevo visto questo salto, ma lo giudicavo impossibile. Ma quando l'ho rivisto ieri ho pensato: facciamolo. Avevo mal di testa e anche molta fame, ma ce l'ho fatta".

Nota d'obbligo: se non si è professionisti, l'imitazione è pericolosissima (e soprattutto vietata).