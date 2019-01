Comune di Milano, presentato rapporto sulle imprese sostenute: "Create oltre mille aziende"

Nel periodo 2012-2018, sono state 1.169 le aziende sostenute dal Comune di Milano: 573 nuove imprese, ovvero costituite da meno di cinque anni (di cui 238 start up innovative) e 596 imprese costituite prima del 2013. Realtà che hanno permesso la creazione di 8.812 posti di lavoro capaci di generare complessivamente un fatturato di oltre un miliardo di euro, con una media di 400mila euro per azienda.

I settori che maggiormente vedono impegnate le nuove imprese sono: 52% i servizi, 35% il commercio, mentre un significativo 11% è attivo nell’ambito dell’artigianato, dato che evidenzia come, sul territorio cittadino, si stia assistendo a un progressivo ritorno del manifatturiero leggero.

L’Amministrazione, attraverso i suoi provvedimenti, in questi sei anni, ha messo a disposizione per il sostegno alle imprese complessivamente risorse per oltre 26 milioni di euro. Nello specifico: 9,8 milioni per cantieri Metro 4; 11,5 milioni sono stati destinati alla nascita di nuove imprese; circa 3,2 a imprese già consolidate e 1,9 per gli incubatori e acceleratori d’impresa presenti sul territorio, come Polihub (ICT,Web,High Tech), SpeedMI-Up (Management), FabriQ (Innovazione sociale) e Milano Luiss Hub For Makers&Student.