Cantata anarchica per Fabrizio De André: in centinaia in piazza Duomo

Nel giorno del diciannovesimo anniversario della sua morte, in centinaia hanno ricordato il grande cantautore Fabrizio De André. In piazza Duomo è tornato l'appuntamento con la "Cantata anarchica per Fabrizio De André" che ha visto una grande partecipazione di curiosi, fan e cittadini di ogni età.

Molti chitarristi hanno portato il loro strumento unendosi a piccoli gruppi e riproponendo i brani più famosi di De André. Lo spettacolo spontaneo, iniziato intorno alle 20 di giovedì 11 gennaio, è proseguito per oltre due ore complice anche una serata non troppo fredda.