'Sabato nero', Fratelli d'Italia in via Padova, De Corato: "Milano è italiana e lo restarà". Video

La prima manifestazione contestata dagli antagonisti che hanno organizzato la mega mobilitazione antifascista prevista per le 14 in largo La Foppa, a Milano, è cominciata. Già nella mattinata di quello che è stato definito 'sabato nero' in via Padova hanno sfilato in corteo i rappresentati di Fratelli d'Italia.

Oltre a Giorgia Meloni, erano presenti anche alcuni dei politici più noti del partito: Riccardo De Corato, Ignazio La Russa e Daniela Santanché. In via Padova, una delle vie simbolo della multiculturalità della città, il corteo ha visto la partecipazione di un centinaio di attivisti, tutti riuniti attorno ad una bandiera italiana di 250 metri. "Per esprimere solidarietà agli italiani abbandonati dal sindaco Giuseppe Sala", secondo De Corato (leggi la notizia completa).