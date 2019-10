"Prendetevi Milano!": la carica dei 40mila della DeejayTen invade il centro

Quasi 40mila persone, domenica mattina, hanno partecipato alla classica Deejay Ten, corsa non competitiva di 10 chilometri organizzata dalla radio nazionale a Milano da diversi anni.

I partenti sono stati scaglionati in griglie visto l'enorme assembramento di persone per le vie cittadine.



Il percorso ha attraversato le vie del centro, del quadrilatero della moda per tagliare infine il traguardo all'Arco della Pace (la Deejay Five) e all'Arena civica (Deejay Ten), dove ad accogliere i runner ci sono stati i protagonisti della musica di Radio Deejay. Grazie alla collaborazione con Lucca Comics & Games, lungo il tragitto sono stati presenti numerosi cosplay, da Assassin's Creed a Star Wars, da Marvel a Dc Comics.