Milano, degrado e abbandono nella case Aler di via Lulli 30: "Qui ci cadono i tetti in testa"

Intonaci, ponteggi e addirittura calcinacci che cadono dai tetti. È lo stato di degrado e abbandono delle case Aler di via Lulli 30, in zona Loreto, dove un intero palazzo sembra star cadendo a pezzi. A denunciarlo è la consigliera regionale del PD Carmela Rozza, che in un video mostra le condizioni dell'immobile gestito dalla società di edilizia popolare di Regione Lombardia.

"Mentre i due palazzi a fianco sono stati rimessi a nuovo - spiega nel filmato la consigliera - al civico 30 la situazione è di totale degrado. Le scale cadono a pezzi, così come gli intonaci delle facciate e i tetti. Nonostante questo Regione Lombardia non muove un dito e i residenti si sentono abbandonati".