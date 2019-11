Sei disabile e vuoi prendere un mezzo Atm a Milano? Ti attacchi al tram

Dopo aver testato l'accessibilità dei treni per chi è costretto in carrozzina, il gruppo 'Disabili pirata' ci porta alla "scoperta" dei motivi per cui ancora oggi, a Milano, anche viaggiare sui mezzi Atm diventa una vera e propria impresa.

Dalle sbarre di metallo ai doppi scalini che impediscono l'accesso ai tram, passando per le limitazioni dei posti sugli autobus e le metropolitane non adeguate per chi è in sedia a rotelle: i 'Disabili pirata' ci dimostrano quanto, nonostante gli investimenti milionari fatti da ATM a luglio 2019, il parco mezzi in circolazione sia tuttora vecchio e obsoleto per il trasporto dei passeggeri in carrozzina.

"Anche solo prendere l'autobus diventa un problema per il solo fatto di essere in due, entrambi carrozzati - spiegano i pirati Andrey e Maklo - E se ci trovassimo una fidanzata in carrozzina come faremmo?"