A rischio 44 posti di lavoro, i sindacati incontrano l'azienda Salvi: "Nessun passo avanti, solo timide aperture"

Fumata nera dopo l'incontro tra i sindacati e i rappresentati della ditta Salvi - Gruppo Cesame - che si è tenuto mercoledì 27 giugno presso Assolombarda. Questo il comunicato congiunto delle sigle interessate al confronto:

"Le motivazioni fornite dalla società non ci hanno mai convinto fino in fondo e riteniamo a tutt’oggi che dietro il ridimensionamento degli ordini in Salvi ci sia stato un disegno ben preciso volto a chiudere la produzione delocalizzandola in Francia. Il giorno 8 Giugno la Salvi ha avviato una procedura di licenziamento collettivo che a partire dal 23 Agosto lascerà in mezzo alla strada 44 lavoratori tra cui 37 operai e 7 impiegati. Abbiamo fatto un incontro in Assolombarda nel quale abbiamo chiesto il ritiro della procedura.

L’azienda ha rigettato le nostre richieste e ci ha comunicato l’irreversibilità della procedura. Come Fiom, Uilm e Rsu riteniamo che invece la produzione possa continuare ad esistere anche a fronte di ordinativi pari 18.000.000 circa che la Società tiene ben nascosti nei cassetti. Ne è prova che ha dato il via libera alla progettazione di una commessa che vale 13.500.000 di Dollari (Canada) e che verrà prodotta purtroppo in Francia.

Inoltre denunciamo che una parte di commesse (Terna) è finanziata con i soldi pubblici di Cassa Depositi e Prestiti e ci domandiamo come sia possibile che con i soldi dei contribuenti non si dia lavoro ai cittadini italiani. Pensiamo che Regione Lombardia possa essere fortemente interessata a verificare insieme a noi e al management dell’azienda, interventi volti a non disperdere un patrimonio industriale e professionale e chiediamo che possano essere convocati anche i vertici Francesi e , qualora fosse possibile anche i vertici della società Terna".