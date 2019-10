Milano, diretta radio dalle vetrine di piazza Duomo: Dj Marietto porta 'This is top' al Miss Sixty Cafè

Una radio visibile dai passanti che trasmette dalle vetrine del Miss Sixty Cafè in piazza Duomo. È la nuova avventura di Dj Marietto, in onda a partire dal 7 ottobre con la nuova stagione di 'This is top', la trasmissione di Radio One Dance in programma dal lunedì al venerdi, dalle 15 alle 16. In scaletta il meglio della musica dance, edm, house, techno, e hip hop, con focus sulle nuove uscite del mercato discografico e tanti ospiti e rubriche sul mondo della disco e della nightlife.

"Arrivare a trasmettere 'in vetrina' da piazza Duomo è un po' il sogno di un milanese trapiantato come me - racconta Dj Marietto - È bello perché si interagisce con i passanti sia con gli occhi sia con la voce. 'This is top' è una trasmissione che esiste ormai da tre anni e l'abbiamo già portata in vari contesti diversi, ma devo dire che farlo da qui è speciale".