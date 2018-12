La voce delle metropolitane di Milano ha questo viso qui: ecco Lorena (e i suoi auguri)

Probabilmente non esiste un solo milanese che almeno una volta nella vita non abbia sentito la sua voce. Il suo viso, però, è praticamente sconosciuto.

O almeno lo era fino alla vigilia di Natale, quando Atm ha deciso di presentare a tutti Lorena, la donna che ha registrato e dato la voce agli annunci che vengono trasmessi ogni giorno sulle metropolitane e nelle stazioni delle linee M1, M2 e M3.

L'azienda ha infatti fatto leggere a Lorena uno speciale augurio di Natale per tutti i viaggiatori e ha postato il video su Instagram, svelando per la prima volta il viso della speaker. "Avviso a passeggeri, pastorelli, re Magi e angeli, fermata De Angeli - recita la lettera, tra il serio e l'ironico -. Treno per il Natale in arrivo, vi auguriamo giorni pieni di gioia, fermata Gioia, interscambio regali abbracci e messaggi di serenità. Buone feste da Atm".

Il video ha raccolto un successo incredibile e la faccia di Lorena, proprio come la sua voce, è già famosissima in tutta la città.