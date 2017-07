Donnarumma rinnova col Milan, arriva anche il fratello: 'Mi spiace per i tifosi, sono orgoglioso'

Gigio Donnarumma sarà il portiere del Milan fino al 2021. Il contratto è stato prolungato dopo una estenuante trattativa e al giocatore andranno sei milioni di euro netti a stagione.

In rossonero arriva anche il fratello Antonio, portiere di 27 anni evidentemente ritenuto tecnicamente valido dal Milan e in grado di ricoprirei il ruolo di secondo. Per lui - assistito sempre dal procuratore Mino Raiola - contratto da un milione di euro a stagione.

In conferenza stampa, durante la quale sono state messe le firme di rito sui contratti, l'amministratore delegato Marco Fassone e il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli si sono detti contenti per la scelta fatta dal ragazzo e convinti che adesso il progetto rossonero potrà andare avanti su alti livelli.

Il procuratore Mino Raiola, impegnato in una lunghissima trattativa col club - durante la quale non sono mancati i momenti di tensione e le minacce - è riuscito comunque nell'intento di aumentare l'ingaggio del ragazzo, dopo che la prima offerta - rifiutata - si era fermata a 4,5 milioni netti più bonus.

Ma stavolta, ha giurato lo stesso Donnarumma, ha vinto il cuore.

(Immagini Ac Milan)