Milano in rosa per aiutare la ricerca contro il tumore al seno

Domenica 22 ottobre si è tenuta la nuova edizione della PittaRosso Pink Parade a sostegno della Fondazione Umberto Veronesi, una giornata di sport e di impegno che ha colorato di rosa le vie del centro di Milano a supporto del progetto Pink is Good per la ricerca scientifica contro il tumore al seno.

Due le modalità di partecipazione: una camminata di 5 km o una corsa cronometrata di 10 km, con partenza in Piazza Castello alle 10.30 per i circa 15 mila partecipanti. Le quote d’iscrizione sono state di 12 euro per la camminata (bambini fino a 12 anni gratis) e 16 euro per la corsa (comprensivi di assicurazione Free Sport): il ricavato è stato interamente devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi che da anni con il progetto Pink is Good sostiene borse di ricerca e progetti di altissimo profilo scientifico.

Quest’anno i fondi raccolti permetteranno di finanziare un progetto multicentrico pluriennale che mira a ridurre ulteriormente la mortalità da tumore al seno, migliorando l’integrazione tra le tecniche diagnostiche oggi disponibili per favorirne un uso personalizzato, e valutando le correlazioni tra stili di vita e insorgenza di malattia su un ampio numero di donne, per comprendere in maniera ancora più robusta come possiamo contribuire a prevenire questo tipo di tumore. L’obiettivo è superare la cifra record di 500 mila euro raccolta nel 2016.