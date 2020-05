Milano, nasconde la cocaina in un calzino nel bocchettone dell'aria condizionata in auto. Video

Guidava e senza patente e con della cocaina in auto. Lunedì sera, in via Gramsci a Milano, la polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino 43enne per detenzione e spaccio di stupefacenti e lo ha sanzionato per guida senza patente.

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei fenomeni di criminalità diffusa, nei pressi di via Novara hanno incrociato un uomo alla guida di un’autovettura che procedeva a velocità sostenuta. Fermato per un controllo,nei pressi di un parcheggio in via Gramsci, l’uomo ha da subito mostrato nervosismo e i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo.