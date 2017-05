Droga nascosta in secchi di vernice dentro due box: il sequestro | Video

440 spacciatori di droga e più di 780 chili sequestrati dall'inizio dell'anno da parte dei carabinieri di Milano e di Monza-Brianza. Tra i sequestri 152 piante di cannabis, oltre a un milione e 140 mila euro in contanti, provento dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L'ultima operazione, in ordine di tempo, riguarda l'attività dei carabinieri di Carugate, che hanno sequestrato undici chili di cocaina (pura o in pasta, ancora da raffinare) in un box di Erba, nel Comasco, nascosti dentro secchi di vernice, e dieci chili di marijuana e uno di hashish in un altro box a Cesano Maderno, in Brianza.

Tutta droga nella disponibilità di un uomo di 37 anni, finito agli arresti.

Nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio, invece, in via Padova erano stati sequestrati cento chili di hashish nella cantina - in zona via Padova - di un 43enne, suddivisi in panetti da cento grammi.