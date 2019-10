Milano, ritrovata una serra di marijuana nella centralissima zona Vercelli. Il video

Nascondeva undici piante di marijuana nella propria cantina. E' stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Porta Magenta.

Milano, serra di marijuana in zona corso Vercelli

A finire in manette è un uomo italiano di 42 anni. I militari sono arrivati a lui al termine di una veloce indagine. Nella sua abitazione, in zona corso Vercelli, il 42enne, già noto per reati di droga, non nascondeva nulla. Nella cantina, invece, i carabinieri hanno trovato la piccola serra. Cinque delle piantine erano alte oltre un metro mentre le altre stavano appena iniziando a crescere. Stando a quanto riportato dai militari, l'uomo svolgeva l'attività di spacciatore regolarmente.