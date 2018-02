27 chili di hashish e marijuana in casa e in cantina: tre arresti al Giambellino

Utilizzava come deposito di droga un appartamento di via Giambellino 58: gli agenti del commissariato Porta Genova, indagando sull'attività di spaccio di F.F., italiano di 38 anni, che gli investigatori hanno definito "imponente", sono arrivati all'abitazione di un complice, il 51enne L.R., dove la droga veniva custodita.

Anche F.F. vive nello stabile, ma in una scala diversa. Gli agenti hanno sequestrato 27,7 chili tra hashish e marijuana, in parte nell'abitazione di L.R. e in parte nella rispettiva cantina. Trovato anche il materiale per preparare e confezionare le dosi al dettaglio e due batterie di fuochi pirotecnici.

E gli agenti hanno arrestato pure una terza persona, il 25enne egiziano M.G.I.S., che svolgeva la funzione di guardia del corpo degli altri due.