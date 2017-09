Droga in casa per centinaia di migliaia di euro, arrestato | Video

Gli agenti del Commissariato Lorenteggio hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino marocchino di 41 anni. Nessuno del suo condominio di via Dei Tulipani aveva mai avuto il minimo sospetto, ma per gli investigatori si tratta di un vero e proprio narcotrafficante sorpreso in casa con 4,5 kg di droga tra cocaina, eroina e hashish oltre a 8 mila euro in contatti e un bilancino di precisione. Un quantitativo che, se venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare centinaia di migliaia di euro, un soggetto insospettabile ma che aveva già conosciuto la galera quando nel 2015 venne arrestato perché trovato in possesso di 5 kg di eroina (LEGGI IL RESTO DELLA NOTIZIA).