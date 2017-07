Baggio, la Polizia sequestra droga e contanti all'interno di una abitazione

Gli agenti del commissariato di Lorenteggio hanno controllato un appartamento in via Noale che, dalle attività di indagine, risultava essere un punto di spaccio. Durante l'appostamento all'interno del condominio, i poliziotti hanno fermato e controllato un 37enne milanese che ha confessato di avere appena acquistato poco più di un grammo di cocaina proprio dal titolare di quell'appartamento. Nell'immediata successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto all'interno di due mobili in camera adibiti a laboratorio 40 grammi di cocaina, oltre 400 euro in contanti, buste e bilancino per il confezionamento, un blocco notes con nomi e cifre, un martelletto con cui frantumare la droga e sostanza da taglio. Gli agenti hanno così proceduto all'arrestato di un cittadino italiano, D.C. di 51 anni con precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.