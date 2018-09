Dietro il muro del box spunta una tonnellata di droga: valeva undici milioni di euro. Video

Un uomo di quarantadue anni - F.P., milanese e disoccupato - è stato arrestato lunedì sera con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dagli agenti della sezione narcotici della squadra Mobile di Milano, guidati dal dirigente Domenico Balsamo.

All'interno di un suo box in via Padova i poliziotti hanno scoperto 1.100 chili di hashish e 550 grammi di cocaina. L'uomo, insospettabile e con soli due vecchi precedenti alle spalle, era stato scelto come magazziniere per la droga, che sul mercato poteva fruttare fino a 11 milioni di euro.

L'hashis è stato trovato dietro uno dei muri del garage, che i poliziotti hanno distrutto a martellate. Le immagini