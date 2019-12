"Tre, due, uno", poi l'esplosione di luci: ecco l'accensione dell'albero di Natale in Duomo

Il conto alla rovescia, poi il tripudio di luci. Eccolo il momento in cui l'albero di Natale in piazza Duomo ha preso vita.

La cerimonia di accensione è avvenuta venerdì pomeriggio, alla presenza del sindaco di Milano Beppe Sala, che - come da tradizione - ha premuto il famoso bottone rosso e dalla speaker di Rds, Petra Loreggian, che ha scandito il countdown.

L'albero - firmato Esselunga - si è totalmente colorato di rosso, poi di bianco e poi è stato illuminato con stupendi giochi di luce. A fare da colonna sonora all'evento è stata "All I want for Christmas is You" suonata dai circa cento musicisti di "RockIn 1000" che si sono esibiti in piazza Duomo.

Com'è l'albero in Duomo

Per la prima volta, per il Natale 2019 davanti alla Cattedrale non ci sarà il classico abete ma una struttura di led, alta 37 metri e composta da 81.448 punti luce. L’esterno vive di migliaia di led e pattern video in grafica animata, diventando un vero e proprio schermo, e, novità sorprendente, è possibile entrare all’interno per vivere un’esperienza da raccontare.

Le animazioni cambiano continuamente scenario, sonorità e colori, mentre attorno alla struttura ci sarà un anello verde di 22 abeti che abbraccia l’albero di luci, facendo da sfondo a uno schermo ledwall.

L’albero è visitabile dalle ore 8:00 alle ore 24:00 dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.