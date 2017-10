Diecimila piatti in piazza Duomo per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione

In the name of Africa, è questo lo slogan che unirà arte e solidarietà nella giornata di sabato 7 ottobre quando in piazza a Duomo verrà organizzato l’evento di pixel art più grande al mondo per celebrare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. La piazza si trasformerà in una grande Africa con animazioni e scenografie di forte impatto. Un ronzio indescrivibile invaderà la piazza: comparirà un’ape gigante, di almeno 100 metri, per dimostrare che la solidarietà è immensa e che l’Africa non resta da sola.

Coinvolti i bambini della scuola elementare e dell’infanzia, in 80 mila hanno già ricevuto le tovagliette da colorare disegnate da Francesco Tullio Altan. Palloncini a forma di ape saranno fatti volare in cielo perchè, simbolicamente, possano presto raggiungere l’Africa.

In piazza verranno poi portate delle arnie per ammirare dal vivo le colonie di api domestiche. Sarà possibile degustare il miele mentre gli apicoltori saranno a disposizione per un momento didattico. Appuntamento, quindi, a sabato prossimo.