Rifiuti elettronici, a Milano raddoppiano i "cassonetti intelligenti" per la raccolta

Ci saranno non più quattro, ma ben otto "cassonetti intelligenti" in giro per la città per la raccolta dei piccoli rifiuti elettrici, elettronici e delle lampadine. A comunicarlo è stata l’Amsa, la quale ha spiegato che la positiva esperienza avuta con le prime quattro EcoIsole, la scorsa estate, in corrispondenza dei Municipi 2, 3, 4 e 5, ha portato non solo alla conferma del progetto, ma al suo rilancio. Infatti, Amsa-Gruppo A2A, in partnership con Ecolight – consorzio nazionale per la gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) – e in collaborazione con il Comune, ha posizionato anche in corrispondenza dei Municipi 6, 7, 8 e 9 il servizio sperimentale relativo ai rifiuti elettronici.

“In meno di sei mesi - ha fatto sapere l'azienda milanese dei servizi ambientali - quasi 2.800 utenti hanno utilizzato gli speciali cassonetti automatizzati, conferendo oltre 2 tonnellate di piccoli RAEE”.

Ma cosa li distingue dai normali cassonetti dei rifiuti?

Tutte le EcoIsole sono dotate di un sistema tecnologico che permette alla stessa macchina di segnalare agli operatori di Ecolight Servizi quando i contenitori interni sono pieni. Inoltre, i cassonetti automatizzati sono dotati di sistema anti intrusione per evitare possibili vandalismi.

Dove trovarli?

I nuovi cassonetti intelligenti sono stati posizionati in corrispondenza di quattro sedi dei Municipi del Comune di Milano: Municipio 6, in via Legioni Romane 54; Municipio 7, in via Anselmo da Baggio 55; Municipio 8, in via Quarenghi 21; Municipio 9, in viale Guerzoni 38. A queste si aggiungono quelle già posizionate: Municipio 2, in viale Zara 100; Municipio 3, presso la Biblioteca Valvassori Peroni, in via Valvassori Peroni 56; Municipio 4, in via Oglio 18; Municipio 5, in viale Tibaldi