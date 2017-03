Bagno di folla e delirio per Ed Sheeran in Duomo domenica 12 marzo

Bagno di folla (quasi un migliaio di persone) per Ed Sheeran domenica pomeriggio in Duomo. Il cantautore inglese ha salutato i fan dal balcone di uno store sulla piazza.

L'artista è a Milano per lanciare il nuovo album «÷» e il tour mondiale che parte da Torino. E' in testa alle classifiche di tutto il mondo e i suoi videoclip, su YouTube, contano miliardi di visualizzazioni. La sola Thinking Out Loud, uno dei suoi più grandi successi, ne ha 1 miliardo e mezzo.

Video Frances (Marlbvor/Twitter).