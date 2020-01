Milano, educatori degli asili protestano contro la Regione: no ai volontari come personale docente

No ai volontari al posto del personale docente e stop all'innalzamento, da 6 a 8, del numero di bambini assegnati a ciascun docente. Sono le richieste degli educatori della scuola dell'infanzia, che martedì 28 gennaio hanno presidiato Palazzo Pirelli, sede della Giunta regionale, per dire "No" alla delibera che, a loro dire, danneggia la qualità degli asili di tutta la Lombardia.

"Introdurre i volontari per badare ai bambini significa sicuramente abbassare lo standard educativo della nostra regione - spiegano i sindacati - Essere educatrici ed educatori vuol dire avere competenza e preparazione, e inserire la figura del volontario non garantirebbe una servizio educativo corretto".