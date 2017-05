Obama a Milano: elicottero della polizia vola basso in centro, città blindata | Il video

Il soggiorno milanese dell'ex presidente Usa Barack Obama prosegue anche martedì 9 maggio.

Livelli di sicurezza altissimi (qui i dettagli) con ogni incrocio presidiato dalle forze dell'ordine e non solo: l'intero tragitto è stato seguito da un elicottero della questura. Nel video si lo si può apprezzare mentre sorvola piazza della Repubblica.

VIDEO | Obama esce dall'hotel

Obama è a Milano per intervenire a "Seeds&Chips", summit internazionale sull'innovazione alimentare. Il suo discorso è previsto per martedì alle 14. Nel mezzo delle due mezze giornate, diversi punti in programma ancora da definire, volutamente lasciati vuoti dalla sicurezza come orari: si parla con un incontro col segretario del Pd Matteo Renzi, di una visita al Cenacolo vinciano e di una passeggiata in centro. Poi la cena all'Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) insieme a pochissimi ospiti selezionati. E l'incontro ufficiale a Palazzo Marino con il sindaco Giuseppe Sala, che simbolicamente gli consegnerà le chiavi della città.

VIDEO | Folla aspetta Barack Obama

Lo ascolteranno in platea, discutere con Sem Kess, chef salutista di fama mondiale, oltre 3mila persone. 850 euro il ticket per sentirlo parlare. È la seconda uscita ufficiale da ex presidente dopo l'addio alla Casa Bianca, la prima all'estero. "Considero un gigantesco onore iniziare la mia esperienza da segretario - ha detto Renzi - accogliendo Obama domani a Milano come ritorno di uno statista e di un leader che avrà molto da dire per le prossime generazioni".