Riecco il "pianista della stazione Centrale": questa volta Emanuele incanta tutti in Duomo

Emanuele Fasano, il “pianista della Centrale”, lo ha rifatto.

Sabato, il ventiduenne musicista milanese, si è impossessato per qualche minuto di un pianoforte di un artista di strada in piazza del Duomo e, come sempre, ha dato spettacolo con le sue note.

È stato lui stesso, poi, a scherzare sul proprio profilo Facebook con la didascalia “Stazione Centrale 2.0?” in riferimento a quanto successo a Natale di due anni fa quando lui - con un video diventato virale sui social - era divenuto famoso dopo aver suonato il pianoforte pubblico in stazione.

Emanuele, dopo quella fortunatissima improvvisazione, ha pubblicato nei mesi scorsi il suo primo album ed è stato sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo come ospite.