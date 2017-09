Ecco la nuova casa di Emergency a Milano: la sede in un ex edificio pubblico in disuso

Emergency nasce a Milano 23 anni fa, mancava però una sede in grado di ospitare locali spaziosi e accoglienti. Da un immobile pubblico in disuso, una ex scuola, l’organizzazione, grazie a un bando comunale, è riuscita ad accaparrarsi questi locali che oggi ristrutturati appaiono davvero perfettamente funzionali e arredati con gusto. A due passi dalla Darsena, oltre 3.500 metri quadrati di superficie, 14 mesi per mettere completamente a nuovo l’edificio ma oggi il sogno diventa realtà: "Sarà la casa di tutti", ha detto Rossella Miccio, presidente di Emergency.