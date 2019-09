Milano, emergenza insegnanti: nelle scuole della Lombardia mancano 15mila docenti di ruolo

È una vera e propria emergenza insegnanti quella che si prospetta per Milano e la Lombardia, dove a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico mancano all'appello oltre 15mila professori di ruolo. A dirlo è la Gilda degli insegnanti di Milano che punta il dito sui molti prepensionamenti dovuti prima alla legge Fornero e poi al decreto "Quota 100" voluto dal governo a guida M5S-Lega.

"Il 28 agosto sarebbe dovuto essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l'avvio dei "Pas" (i Percorsi abilitanti speciali per i docenti) - spiega Calogero Buscarino, vice coordinatore della Gilda provinciale di Milano - Purtroppo questa nuova crisi di governo ha ulteriormente rallentato la regolarizzazione degli insegnanti. Le soluzioni potrebbero essere molte, una su tutte il concorso straordinario, ma quella che in realtà manca è una politica scolastica di lungo periodo che miri ad avere concorsi per diventare docenti di ruolo ogni due o tre anni, e non ogni nove come accaduto in passato".