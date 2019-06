Viaggio nel mondo dell’energia: a Pavia il computer industriale più potente del mondo

Si chiama HPC4 ed è il computer industriale più potente del mondo. Eni apre le proprie porte per un giorno ai visitatori e noi li abbiamo seguiti con le nostre telecamere per andare a scoprire da vicino l'Eni Green Data Center di Ferrara Erbognone, in provincia di Pavia...