Dipendenti Ericsson di Milano licenziati senza nessuna spiegazione. Le interviste

Nel suo piano di riorganizzazione nazionale la Ericsson nel nostro paese ha previsto 350 licenziamenti, 38 interesseranno la sede di Assago a Milanofiori. Presso il consolato svedese le parti sociali hanno tenuto un incontro a cui però non era presente l’azienda. Le soluzioni non sono facilmente ipotizzabili, il Comune di Milano si è impegnato, dopo aver ricevuto una delegazione, ad aprire un tavolo di concertazione coinvolgendo anche l’azienda, ma non sarà per nulla semplice. I lavoratori hanno ricevuto una email di licenziamento venerdì 21 luglio in tarda serata. Chi non l'ha letta, lunedì si è presentato a lavoro ma il badge risultava già disabilitato. Alla richiesta di spiegazioni, questa la risposta del capo del personale: "Sei stato licenziato". E dopo l'estate, spiegano i sindacati, sono attesi nuovi tagli da parte dell'azienda svedese.