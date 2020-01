Milano, telecamere nascoste e auricolari: così truccavano gli esami per la patente suggerendo le risposte

Una vera e propria banda che, in cambio di soldi, offriva telecamere nascoste e auricolari per truccare gli esami scritti della patente. È quanto scoperto dalla Polizia locale di Milano nell’ambito dell’operazione “Patente per tutti”, un’attività investigativa iniziata a novembre 2018 che ha portato al sequestro preventivo di un’ex scuola guida di Milano, rinominata ‘Autonoleggio Elio’.

La Procura ha inoltre indagato 5 persone per i reati di associazione a delinquere e falsa attribuzione, tutti membri della banda che in cambio di somme che andavano dai 3 ai 4000 euro forniva agli aspiranti patentati un sistema di telecamere nascoste, auricolari e modem portatile per farsi suggerire via radio le risposte ai test.