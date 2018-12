Il giovane youtuber milanese Kiko.Co si è finto un non vedente per intraprendere un esperimento sociale in città. Il ragazzo ha voluto dimostrare in quanti si fermerebbero per far attraversare un cieco sulle strisce pedonali.

Tutta la scena è stata ripresa da una telecamera nascosta al di là della strada. Il risultato è stato sorprendente: solo quattro automobilisti su 287 hanno lasciato passare il giovane. Le immagini