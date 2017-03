Milano, esplode un tubo: incredibile “geyser” d’acqua alto decine di metri in Largo Murani

Video di Emanuela Lombardo

Scene incredibili mercoledì pomeriggio in Largo Murani, zona Città Studi a Milano.

Verso le 14, un tubo del teleriscaldamento si è rotto, liberando dalla strada una impressionante “ondata” di acqua, che ha raggiunto diverse decine di metri di altezza.

In pochi minuti, sul posto sono intervenuti i tecnici di A2a che, dopo aver parzialmente ripristinato il tubo - e chiuso l'insolito geyser -, sono rimasti al lavoro fino alla tarda serata di mercoledì.

Pochi, per fortuna, i disagi per i residenti di zona, che - come hanno raccontato loro stessi nel gruppo Facebook di quartiere, “Sei di città studi se…” -, hanno subito riavuto a disposizione acqua calda e riscaldamenti.