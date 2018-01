Esplode un palazzo a Sesto San Giovanni, 6 persone all'ospedale: appartamenti evacuati

Esplosione a Sesto San Giovanni all'alba di domenica 14 gennaio. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 5 del mattino in un appartamento al quinto e ultimo piano di una palazzina all'angolo tra via Oslavia e Via Villoresi, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sei persone, tra cui un bimbo di 9 anni sono state accompagnate al pronto soccorso, più grave tra i feriti un uomo di 73 anni che ha diverse ustioni di secondo grado sul corpo. Lo scoppio ha devastato due appartamenti e tutta la palazzina è stata evacuata. Non è ancora chiaro cosa possa aver causato l'esplosione, non è escluso che possa essere stata causata da una fuga di gas.

(Immagini B&V Photographers)