Esplosione all'alba a Sesto, due appartamenti distrutti dallo scoppio: 18 persone evacuate

Prima l'esplosione e il boato. Poi le sierene dei vigili del fucoo e delle ambulanze. Alba di terrore in via Oslavia a Sesto San Giovanni dove, intorno alle 5 di domenica 14 gennaio, una deflagrazione al quinto e ultimo piano di una palazzina ha distrutto letteralmente due appartamenti. Le pareti perimetrali sono letteralmente crollate lasciando in mostra solo lo scheletro della struttura.

Sei i persone ferite e due nuclei famigliari coinvolti. Un uomo di 73 anni è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda con ustioni di secondo grado; sembrano meno preoccupanti, invece, le condizioni degli altri feriti, tra cui un bimbo di 9 anni, accompagnati in codice giallo nei pronto soccorso del San Raffaele e Niguarda.

I soccorritori sul posto

(immagini B&V Photographers)