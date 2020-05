Milano, la proposta 'turistica' del sindaco: "Estate all'Idroscalo in piena sicurezza"

Ancora non si sa quando riapriranno i confini verso le altre regioni e l'estate di molte famiglie sarà segnata dalla crisi economica dovuta al Covid-19. E così il sindaco di Milano Beppe Sala lancia la proposta 'turistica': "Venite a passare del tempo all'Idroscalo".

Il primo cittadino lo fa in un video Facebook in cui mostra dal vivo il lago artificiale milanese, ricordandone la storia e i numerosi eventi sportivi che vi hanno avuto luogo. "L'idroscalo è una delle bellezze milanesi e si potrà visitarlo in piena sicurezza", spiega Sala.