Leonardo da Vinci farà tappa a Londra, Parigi e Berlino per promuovere il palinsesto eventi di Milano

La National Gallery a Londra (18 gennaio), poi la Gare de Lyon di Parigi (12 febbraio) e infine l'Istituto Italiano di Cultura a Berlino (25 febbraio): tre tappe che nei prossimi due mesi faranno di Leonardo da Vinci l’ambasciatore della cultura italiana e della città di Milano in Europa. Questo sarà il tour di promozione di "Milano e Leonardo 500", il palinsesto di iniziative lungo nove mesi (da maggio 2019 a gennaio 2020) per raccontare, anche grazie alla proiezione in versione cortometraggio del film “Essere Leonardo da Vinci” di Massimiliano Finazzer Flory, la storia di Leonardo Da Vinci, a 500 anni dalla morte.

“L’obiettivo è duplice - ha spiegato l’assessore comunale alla Cultura, Filippo Del Corno, intervenuto alla Fondazione Stelline per annunciare, insieme alla presidente PierCarla Delpiano, le tappe previste dal “viaggio” europeo -: da un lato raccontare come Milano vuole celebrare i 500 anni, dall’altro definire una volta per tutte questo genio come una proprietà di tutta l’Europa e del mondo”. Dopo il tutto esaurito della prima presentazione alla Morgan Library di New York, le aspettative ora sono molto alte e puntano a ripetere il successo che appartiene a tutti e non può essere ingabbiato da una sola identità nazionale”.

Pittore, inventore, appassionato studioso della Natura e dei suoi misteri: la vita di uno dei più grandi artisti italiani del Rinascimento viene trasportata nel quotidiano dalla pellicola da Massimiliano Finazzer Flory. “Portare la biografia e le sue stesse parole nel cinema contemporaneo è una sfida che sarebbe piaciuta anche allo stesso Leonardo. La connessione tra arte e scienza che lui ha proposto è qualcosa di molto attuale, soprattutto oggi", ha concluso.