Fabiano, l’ex dj che chiede solo di morire: “Sono a letto in una notte senza fine” | VIDEO

Ecco il video appello che Fabiano Antoniani, l’ex dj Fabo di Milano, ha rivolto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedergli di “vivere libero fino alla fine”. Fabo da giugno del 2014 è cieco e tetraplegico a causa di un incidente in auto: “Mi sento in gabbia - dice -. Non sono depresso, ma non vedo più e non mi muovo più. Sono bloccato a letto in una notte senza fine”.

Per questo, insieme all’associazione Luca Coscioni, che da anni si batte per rendere l’eutanasia legale, Fabiano chiede al capo dello Stato di intervenire sulla proposta di legge per legalizzare l’eutanasia che da tre anni è ferma in Parlamento.

Il suo appello, con la voce della sua fidanzata, e compagna di vita, Valeria.