Milano, un Babbo Natale speciale: Fabio Volo porta i regali ai passanti in via Massena. Video

Ha svestito i panni del conduttore radiofonico e ha indossato il cappellino rosso d'ordinanza.

Mattinata da Babbo Natale per Fabio Volo, che venerdì - durante la puntata del suo "Il Volo del mattino" - ha lasciato la redazione di Radio Deejay ed è sceso in strada a regalare doni ai passanti. Il tutto, naturalmente, in diretta radiofonica.

Cappello di Babbo Natale in testa e sacco di doni tra le mani, il conduttore ha donato alcuni gadget ufficiali di Radio Deejay a chi ha incontrato sulla propria strada in via Massena.

