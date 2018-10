Un nuovo progetto per l'ex Esattoria, i cittadini partecipano al restyling con #FacciamoPiazza

In occasione della presentazione della riprogettazione architettonica dell’ex Esattoria civica, è stato spiegato nel dettaglio l’evento #FacciamoPiazza, previsto per la serata del 18 ottobre in Piazza Vetra. Un esperimento collettivo aperto alla città di Milano che si pone come obiettivo lo sviluppo di un senso di appartenenza al quartiere attraverso iniziative di inclusione sociale.

I cittadini sono invitati a condividere le loro idee di “piazza ideale” e i contributi raccolti diventeranno spunto creativo per un’installazione della Design Week 2019. I cittadini che parteciperanno a #FacciamoPiazza saranno anche chiamati a mettere per iscritto la propria idea di piazza ideale, in uno spazio dedicato dell’Urban Gallery.

Verrà loro chiesto, in sostanza, di rispondere alla domanda: “Se potessimo cambiare piazza Vetra, come la vorremmo?”. C’è chi lo ha già immaginato: trasformarla in una mostra di tarocchi o nella vivace Jamaa el Fna di Marrakech, riunire la città per un cinema all’aperto, una serata danzante, una corsa mattutina. Queste alcune delle proposte visionarie dei testimoni che Il Prisma ha coinvolto in prima persona, per alimentare una riflessione senza preconcetti, limiti di fantasia, calcoli di fattibilità.

Le idee raccolte vedranno una prima concretizzazione sotto forma di installazione per la Design Week del 2019 e serviranno da bacino di idee per futuri eventi collettivi in tutta Milano. L’evento #FacciamoPiazza si inserisce quindi nella serie di attività svolte dalla società AXA IM - Real Assets per la promozione e il sostegno dell’attività artistica.