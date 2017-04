Sono nati i falchi pellegrini in cima al Pirellone: ecco le immagini della schiusa | Video

Sono nati i piccoli di falco pellegrino in cima al Pirellone. Nelle scorse ore si sono schiuse le uova dei i piccoli rapaci covate da Giò&Giulia, mamma e papà dei piccoli che avevano scelto di nidificare a 125 metri sopra Piazza Duca d'Aosta.

Doveva essere una nascita «in diretta» – tanto che sul grattacielo della Regione era stata installata una webcam – ma così non è stato: poco prima della schiusa le uova sono state spostate fuori dall'inquadratura. Non è la prima volta che i falchi scelgono il Pirellone per nidificare: già nel maggio del 2014, durante lavori di manutenzione nel sottotetto furono ritrovati casualmente due pulcini. Fortunatamente questa volta la scoperta del nido ha consentito lo sviluppo di un vero e proprio progetto, che ha permesso di "spiare" i due falchi nell'intimità.

Non è finita la diretta straming: la webcam registreranno anche le prime fasi della vita dei pulli, questo il nome scientifico dei piccoli uccelli.