Sorpresa per i bambini ricoverati all'ospedale Buzzi: arriva la Fanfara dei carabinieri | Video

Concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia presso l'ospedale pediatrico Buzzi di Milano.

L'evento si inserisce nell'ambito delle iniziative di vicinanza alla cittadinanza promosse dal Comando Provinciale Carabinieri di Milano in occasione del 203° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri.

Dopo il saluto del comandante provinciale, Canio Giuseppe La Gala, l'esibizione dedicata ai piccoli ospiti dell'Ospedale è iniziata con l'esecuzione dell'Inno "Fratelli d'Italia" per poi proseguire con una serie di classiche canzoni per bambini quali "La casa", "La bella famiglia", "La pulce", "Ci vuole un fiore", "La bella tartaruga", "The Stars and Stripes Forever", "Un poco di zucchero", "The Typewriter".