Milano, le Farfalle della ginnastica ritmica nel tunnel del vento di Aerogravity

Evoluzioni ed esercizi a gravità zero in vista del Gran Prix che si terrà all'Allianz Cloud di Milano il 23 novembre. È lo speciale allenamento fatto dalle Farfalle, le ragazze della nazionale di ginnastica ritmica, che venerdì 15 novembre hanno indossato tuta e occhiali da paracadutista per provare l'ebbrezza del volo nel tunnel del vento Aerogravity di Rho Pero.

"Siamo abituate a 'volare' - racconta la capitana delle farfalle, Alessia Maurelli - ma questo è diverso. Provare il volo è stato pazzesco, ed è stato anche una specie di allenamento per il Gran Prix che ci vedrà protagoniste 'in casa'. Anche quella sarà una grande emozione, oltre che un'occasione per celebrare i 150 anni della nostra federazione".