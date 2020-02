Coronavirus, alla farmacia Smeraldo di Milano arriva l'Amuchina gratis: "La produciamo noi per i clienti abituali"

Un disinfettante per le mani dato in omaggio ai clienti abituali per contrastare le razzie incontrollate di prodotti igienizzanti e mascherine a Milano. È l'iniziativa del dottor Giuseppe Piccarreta, titolare della farmacia Smeraldo, in viale Monte Grappa, che per affrontare l'emergenza Amuchina ai tempi del Coronavirus ha deciso di produrre in laboratorio il proprio disinfettante e regalarlo ai clienti abituali.

"In questi giorni sul web ho visto dei prezzi vergognosi - racconta il dottor Piccarreta - Per questo abbiamo deciso di fare quest'iniziativa. Ai clienti chiediamo solamente di portarsi il proprio contenitore, perché al momento non si trovano neppure quelli. Per quanto riguarda invece la razzia di mascherine penso sia importante rendersi conto che sono da utilizzare solamente se si hanno dei sintomi e che è sempre importante attenersi alle indicazioni date dal ministero della Salute".