Coronavirus, alla Darsena la farmacia che regala disinfettante ai negozi per rassicurare i clienti

Una bottiglia di gel igienizzante all'ingresso di ogni negozio del quartiere per rassicurare e garantire ai clienti la massima sicurezza durante l'emergenza Coronavirus. È l'iniziativa della farmacia Stazione di Porta Genova, di proprietà di Hippocrates Holding, e dell'associazione di commercianti "Via Vigevano-La Darsena", che per evitare il completo svuotamento dei locali della zona hanno deciso di rifornire gratuitamente gli esercenti che aderiscono all'iniziativa.

"Le regole sanitarie indicate dal Ministero sono assolutamente imprescindibili - spiega il direttore della farmacia Paolo Vigo - Tuttavia per i pochi clienti che ancora frequentano i negozi del quartiere abbiamo voluto dare anche un segnale di positività e normalità da un lato, e di totale sicurezza dall'altro: potersi igienizzare le mani all'ingresso di tutti i negozi. Questo, unitamente al lavarsi le mani frequentemente, è il comportamento più efficace che si possa tenere per combattere nel nostro piccolo il contagio da Coronavirus".

"I commercianti della zona hanno ricevuto un duro colpo - racconta il presidente dell'associaizone "Via Vigevano-La Darsena", Roberto Galli - Al Governo chiediamo di tenerne conto e di aiutare non solo i negozi che sono stati costretti a chiudere (per necessità o per le disposizioni del Ministero), ma anche quelli che stanno disperatamente resistendo continuando a tenere aperto".